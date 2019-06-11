Руїса, який сенсаційно нокаутував Джошуа, нагородили чемпіонським поясом Snickers: фото
Мексиканський боксер Енді Руїс-молодший (33-1, 22 КО), який сенсаційно переміг Ентоні Джоуша та став володарем чемпіонських поясів WBA Super, IBF, WBO, отримав ще один "престижний титул".
Тепер чемпіона буде прикрашати ще й титул чемпіона світу за версією Snickers.
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Руїс відомий своєю пристрастю до однойменних шоколадних батончиків фірми Mars Incorporated, а після сенсаційної перемоги над попереднім чемпіоном британцем Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) мексиканець отримав від компанії цілу коробку улюблених солодощів.
У поєдинку проти Руїса Джошуа чотири рази побував в нокдауні й рефері вирішив зупинити бій в сьомому раунді. Для Ентоні це перша поразка в кар'єрі, до цього він переміг у 22 боях, в тому числі у Володимира Кличка. Для британця це був перший бій в США.
29-річний Енді Руїс-молодший провів 33 поєдинки й програв лише один (Джозефу Паркеру за звання чемпіона за версією WBO).
У листопаді-грудні 2019 року ймовірно в Британії Руїс і Джошуа зустрінуться вдруге. Проте на цей момент дата бою та місце офіційно не підтверджені.