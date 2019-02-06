Рятувальники поки не можуть дістати тіло Еміліано Сала з дна Ла-Маншу: причина

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Рятувальники виявили можливе тіло Еміліано Сала
Рятувальники виявили можливе тіло Еміліано Сала / AFP

Рятувальники з відділу розслідувань повітряних аварій (AAIB) поки не можуть підняти з дна Ла-Маншу тіло, виявлене на місці аварії літака, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, рятувальники повідомили про знайдення уламків літака. На відео було видно задню ліву сторону фюзеляжу, включаючи частину реєстрації літака. Згодом при дослідженні було виявлено і тіло. Однак кому воно належить - Еміліано Сала чи Девіду Ібботсону – поки невідомо.

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Однак в AAIB поки не можуть підняти тіло на поверхню.

"Сильні приливні умови означають, що ми можемо використовувати тільки дистанційно керований транспортний засіб (ROV) протягом обмежених періодів щодня, а це означає, що прогрес є повільним", – заявили в AAIB.

Зазначається, що якщо рятувальники зможуть підняти тіло, то буде зроблена спроба витягти літак з моря. Поки AAIB зафрахтував корабель з кранами, який направляється до місця катастрофи.

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Варто зазначити, що літак лежить на краю міжнародної судноплавної смуги, а сильні течії означають, що для тих, хто намагається підняти літак та тіла всередині, буде багато проблем.

Що сталося з Еміліано Сала

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Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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