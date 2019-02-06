Рятувальники поки не можуть дістати тіло Еміліано Сала з дна Ла-Маншу: причина
Рятувальники з відділу розслідувань повітряних аварій (AAIB) поки не можуть підняти з дна Ла-Маншу тіло, виявлене на місці аварії літака, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.
Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, рятувальники повідомили про знайдення уламків літака. На відео було видно задню ліву сторону фюзеляжу, включаючи частину реєстрації літака. Згодом при дослідженні було виявлено і тіло. Однак кому воно належить - Еміліано Сала чи Девіду Ібботсону – поки невідомо.
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Однак в AAIB поки не можуть підняти тіло на поверхню.
"Сильні приливні умови означають, що ми можемо використовувати тільки дистанційно керований транспортний засіб (ROV) протягом обмежених періодів щодня, а це означає, що прогрес є повільним", – заявили в AAIB.
Зазначається, що якщо рятувальники зможуть підняти тіло, то буде зроблена спроба витягти літак з моря. Поки AAIB зафрахтував корабель з кранами, який направляється до місця катастрофи.
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Варто зазначити, що літак лежить на краю міжнародної судноплавної смуги, а сильні течії означають, що для тих, хто намагається підняти літак та тіла всередині, буде багато проблем.
Що сталося з Еміліано Сала
- Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.
- Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.
- Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Однак тоді не було відомо, чи належать вони літаку.
- 24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
- Після цього пошуками зниклого літака та футболіста з пілотом почали займатися приватні особи. Для цього родина Еміліано Сала та всі небайдужі зібрали гроші. Ввечері 3 лютого вони повідомили про знахідку уламків літака. Згодом стало відомо, що серед уламків є і тіло.