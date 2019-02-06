Рятувальники поки не можуть дістати тіло Еміліано Сала з дна Ла-Маншу: причина

Рятувальники з відділу розслідувань повітряних аварій (AAIB) поки не можуть підняти з дна Ла-Маншу тіло, виявлене на місці аварії літака, на борту якого перебував футболіст Еміліано Сала та пілот Девід Ібботсон.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, рятувальники повідомили про знайдення уламків літака. На відео було видно задню ліву сторону фюзеляжу, включаючи частину реєстрації літака. Згодом при дослідженні було виявлено і тіло. Однак кому воно належить - Еміліано Сала чи Девіду Ібботсону – поки невідомо.

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Однак в AAIB поки не можуть підняти тіло на поверхню.

"Сильні приливні умови означають, що ми можемо використовувати тільки дистанційно керований транспортний засіб (ROV) протягом обмежених періодів щодня, а це означає, що прогрес є повільним", – заявили в AAIB.

Зазначається, що якщо рятувальники зможуть підняти тіло, то буде зроблена спроба витягти літак з моря. Поки AAIB зафрахтував корабель з кранами, який направляється до місця катастрофи.

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Варто зазначити, що літак лежить на краю міжнародної судноплавної смуги, а сильні течії означають, що для тих, хто намагається підняти літак та тіла всередині, буде багато проблем.

Що сталося з Еміліано Сала

Ввечері 21 січня над Ла-Маншем пропав літак з футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта в Кардіфф, де з місцевою командою підписав контракт.

Пілот літака перед зникненням просив про екстрену посадку.

Рятувальникам вдалося знайти лише уламки металу поблизу місця можливої катастрофи. Однак тоді не було відомо, чи належать вони літаку.

24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.

Після цього пошуками зниклого літака та футболіста з пілотом почали займатися приватні особи. Для цього родина Еміліано Сала та всі небайдужі зібрали гроші. Ввечері 3 лютого вони повідомили про знахідку уламків літака. Згодом стало відомо, що серед уламків є і тіло.

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