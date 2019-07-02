Рятувальники знайшли тіло футболістки Флоріани Ісмаілі, яка затонула на озері Комо

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Флоріана Ісмаілі загинула на озері Комо
Флоріана Ісмаілі загинула на озері Комо / Фото із соцмереж

Рятувальники на озері Комо зуміли знайти тіло футболістки збірної Швейцарії та клубу "Янг Бойз" Флоріани Ісмаілі. Вона потонула ще 30 червня.

Флоріана Ісмаілі відпочивала на озері разом зі своєю подругою. Вони орендували моторний човен, відправившись на озеро. Відпливши на відстань у 700 метрів, вони кинули якір. Саме тоді футболістка вирішила охолодитися, і стрибнула у воду.

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"Я подумала, що вона, можливо, хоче налякати мене і раптово з'явиться на іншій стороні човна. Але коли через кілька хвилин вона не з'явилася, я запанікувала і стала відчайдушно кликати її. Після я викликала рятувальників", – розповіла подруга футболістки в коментарі виданню Blick.

Однак тоді рятувальники так і не виявили тіло Ісмаілі. Тож їм довелося використати спеціальну техніку. Лише у вівторок, 2 липня, труп 24-річної дівчини був знайдений за допомогою спеціального робота на глибині 204 метри. Захопивши дівчину за руку, робот підняв тіло на глибину двадцяти метрів, після чого група водолазів підняла померлу на поверхню.

Рятувальники дістали тіло загиблої Флоріани Ісмаілі

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Втрати
Джерело: 24 канал
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