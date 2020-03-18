Саладуха заявила про зрив олімпійської підготовки України через карантин

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Саладуха розповіла, що рішення про проведення карантину через коронавірус заважає підготовці українських спортсменів до Олімпійських ігор в Токіо.

Відповідну заяву Ольга зробила на своїй сторінці Facebook.

До теми МОК поки не має наміру вживати радикальних рішень щодо Олімпіади-2020

Маємо розуміти, що ситуація із коронавірусом COVID-19 не проста. І, насправді, немає універсального способу боротьби, який би точно гарантував швидкий результат. Тому Україна має враховувати не тільки світову практику, а й наші реалії. Зокрема, зараз є значні проблеми із підготовкою спортсменів, які не можуть тренуватися навіть групами до 10 осіб, бо немає доступу до об’єктів інфраструктури. Все це ускладнюється, враховуючи процес підготовки до Олімпійських Ігор, який ніхто не призупиняв. Спортивна спільнота не розуміє, як далі бути. Необхідні додаткові роз'яснення.



Тому прошу Кабінет міністрів України та Міністерство молоді і спорту втрутитися в ситуацію.

Маємо бути готові ухвалювати різні рішення, виходячи з ситуації. Потрібно в стислі терміни проаналізувати дію ухвалених законів щодо протидії розповсюдження коронавірусу і приймати рішення, не паралізуючи усю життєдіяльність держави. Маємо шукати оптимальні міри захисту та протидії,

– написала вона.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 18 березня в Україні лабораторно підтвердили 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19, 2 з них – летальні.

Україна 12 березня ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. У Житомирській та Чернівецькій областях з 17 березня ввели режим надзвичайної ситуації.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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