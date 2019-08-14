Салах виконав мрію відомого хлопчика-інваліда з Казахстану: відео

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Алі Турганбеков та Мохамед Салах
Алі Турганбеков та Мохамед Салах / Фото із соцмереж

Зірковий форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах здійснив чергову мрію 10-річного безногого Алі Турганбекова з Казахстану.

Лідер англійської команди зіграв з хлопчиком на тренуванні команди в Стамбулі, де "Ліверпуль" готується до поєдинку за Суперкубок УЄФА проти "Челсі". Цей матч відбудеться в турецькому місті 14 серпня.

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В акції разом із Салахом взяли участь і інші гравці "Ліверпуля" на чолі з наставником команди Юргеном Клоппом.

Раніше у Алі вже були подібні зустрічі з багатьма футбольними знаменитостями.

До слова, у березні поточного року Турганбеков взяв участь у тренуванні національної збірної України на столичному НСК "Олімпійський". Він перепасовувався з тренером Андрієм Шевченком та захисником Олександром Зінченком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера состоялась встреча с очередной звездой мирового футбола, обладателем Золотого Мяча, победителем Лиги Чемпионов, лучшим бомбардиром Итальянского Милана Андреем Шевченко @andriyshevchenko и не совсем обычный пацанчик из Казахстана, который мечтает тоже стать такой же Звездой и мечтает встретиться со всеми звездами мирового футбола. Вот такие смелые мечты! Родители прикладывают усилия, чтобы встречи состоялись. Но у такой обычной семьи как мы, нет возможности оплачивать дорогущие перелёты. на этот раз добраться до Шевы помог @f.c.kairat , @kairat4. Спасибо Вам огромное!!! Андрей Шевченко оказался близким другом Кайрата Советаевича и он обещал, что организует встречу с еще легендарным клубом с Челси! Это ️️️️️ Слава Всевышнему, который любит сына по особенному!!!

Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy)

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Новини Казахстану
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