Салах виконав мрію відомого хлопчика-інваліда з Казахстану: відео

Зірковий форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах здійснив чергову мрію 10-річного безногого Алі Турганбекова з Казахстану.

Лідер англійської команди зіграв з хлопчиком на тренуванні команди в Стамбулі, де "Ліверпуль" готується до поєдинку за Суперкубок УЄФА проти "Челсі". Цей матч відбудеться в турецькому місті 14 серпня.

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В акції разом із Салахом взяли участь і інші гравці "Ліверпуля" на чолі з наставником команди Юргеном Клоппом.

Раніше у Алі вже були подібні зустрічі з багатьма футбольними знаменитостями.

До слова, у березні поточного року Турганбеков взяв участь у тренуванні національної збірної України на столичному НСК "Олімпійський". Він перепасовувався з тренером Андрієм Шевченком та захисником Олександром Зінченком.