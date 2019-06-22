Самбістка Сапсай принесла Україні третє золото Європейських ігор-2019

Українська самбістка Анастасія Сапсай виборола золото Європейських ігор-2019 в Мінську. Анастасія виступала у ваговій категорії понад 80 кг.

У фінальній сутичці з рахунком 4:0 українка здолала Олену Кебадзе з Грузії і виграла для України третю золоту медаль на турнірі.

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На шляху до фіналу Сапсай поборола Карину Стефанович (9:0), а потім виграла у Катерини Калюжної (5:0) з Білорусі.

У інших медальних зустрічах Наталія Смаль здобула перемогу в бронзовій сутичці у ваговій категорії до 72 кг, здолавши з рахунком 2:0 болгарку Цветелін Цветанову. Анастасія Новікова у фінальній сутичці вагової категорії до 48 кг з рахунком 0:2 поступилася золотом росіянці Олені Бондаревій, а Олена Сайко також поступилася росіянці в фіналі до 64 кг. З рахунком 0: 7 українка програла Катерині Онопрієнко.

Це третя золота медаль для України на Європейських іграх. Перші дві були здобуті в дзюдо – Дарія Білодід та Георгій Зантарая піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу.

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