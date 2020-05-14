Самоізоляція на 14 днів: МОЗ назвало дату відновлення УПЛ і коли повернуться глядачі

З 22 травня в Україні буде дозволено проводити спортивні заходи, однак без глядачів на трибунах. Відновлення футбольного сезону в Україні можливе тільки при дотриманні протиепідемічних заходів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 травня на брифінгу повідомив, що з 22 травня в Україні будуть дозволені спортивні заходи. Уряд визначить критерії, як мають відбуватися спортивні змагання, повідомляє 24 канал.

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В інтерв'ю телеканалам "Футбол 1, 2, 3" Степанов пояснив заяву Президента Володимира Зеленського про те, що 22 травня розпочнеться другий етап пом'якшення карантину.

За словами Степанова, відновлення деяких спортивних змагань з 22 травня можливе тільки при порожніх трибунах.

Якщо говорити про футбол, то нещодавно я зустрічався з Андрієм Павелком (президент УАФ, – Спорт24), ми обговорили відновлення FAVBET Ліги. Це можливо тільки при дотриманні протиепідемічних заходів — все, що необхідно для запобігання поширенню COVID-19,

– сказав Степанов.

Очікується, що футбольний сезон в Україні може продовжитися 30 травня. Степанов підтвердив цю дату.

Він розповів, що наразі триває спілкування з епідеміологами на предмет безпечного проведення змагань.

Окрім того, міністр зауважив, що команди необхідно забезпечити ПЛР-тестуванням.

Що таке ПЛР-тест?Це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність. Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.

Степанов заявив, що на початку наступного тижня стане відомо, коли й за яких умов розпочнуться спортивні змагання.

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Також глава МОЗ повідомив, що якщо в одного з футболістів виявлять коронавірус, то вся команда повинна піти на самоізоляцію на 14 днів.

Якщо напередодні вони грали офіційний матч, то необхідно ізолювати команду-суперника,

– додав Степанов.

На думку Степанова, вболівальники повернуться на стадіони, коли в Україні коронавірусу практично не буде.

"Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, уболівальники зможуть повернутися на стадіони. У цьому сезоні гратимуть при порожніх трибунах. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати", – резюмував міністр.

Станом на 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків зараження COVID-19, 456 осіб померло і 4 143 одужало.

Зазначимо, що 14 травня одужала рекордна кількість людей і цей показник перевершив нові випадки зараження.

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