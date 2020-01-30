"Реал" розтрощив "Сарагосу" в Кубку Іспанії – відео

"Реал" в 1/8 фіналу Кубка Іспанії без проблем розгромив "Сарагосу" із Сегунди. "Вершкові" забили 4 м'ячі й залишили власні ворота недоторканими.

Сарагоса – Реал 0:4

Голи: Варан, 6, Лукас, 32, Вінісіус, 72, Бензема, 79

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Гольовий парад уже на 6-й хвилині поєдинку розпочав французький оборонець Рафаель Варан. У середині тайму партнера по команді підтримав Лукас Васкес.

По перерві "Реал" провів ще два голи – м'ячами відзначилися Вінісіус Жуніор та Карім Бензема.

Окрім "Реала", до чвертьфіналу пройшли "Атлетік", "Вільярреал", "Валенсія", "Реал Сосьєдад" та "Гранада".

Сарагоса – Реал відеоогляд матчу