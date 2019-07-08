Сараєво – Селтік: букмекерський прогноз на матч Ліги чемпіонів

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Півзахисник збірної України Мар'ян Швед готується до офіційного дебюту у складі "Селтіка". Поки українські клуби лише готуються до старту в Єврокубках, один із наших легіонерів уже рветься у бій в Лізі чемпіонів.

Півзахисник збірної України Мар'ян Швед та його "Селтік" у кваліфікації турніру зіграють проти боснійського "Сараєво". Чемпіон Шотландії – фаворит поєдинку попри виїзний статус.

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• 1,51 – коефіцієнт на перемогу "Селтіка";
6,15 – коефіцієнт, що першість здобуде "Сараєво";
• 4,3 – коефіцієнт на нічию.


Сараєво – Селтік: букмекерський прогноз

Найімовірнішим фіналом поєдинку, на думку експертів, є підсумкова перемога "Селтіка" із рахунком 1:0.


Прогноз на матч Ліги чемпіонів

Чи зможе чемпіон Шотландії впоратися із переможцем боснійської Ліги дізнаємося вже 9 липня. Матч "Сараєво" – "Селтік" розпочнеться о 20:45.

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Теги: Ліга чемпіонів Спорт Футбол Новини Спорту Мар'ян Швед
Джерело: 24 канал
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