Сараєво – Селтік: букмекерський прогноз на матч Ліги чемпіонів

Півзахисник збірної України Мар'ян Швед готується до офіційного дебюту у складі "Селтіка". Поки українські клуби лише готуються до старту в Єврокубках, один із наших легіонерів уже рветься у бій в Лізі чемпіонів.

Півзахисник збірної України Мар'ян Швед та його "Селтік" у кваліфікації турніру зіграють проти боснійського "Сараєво". Чемпіон Шотландії – фаворит поєдинку попри виїзний статус. Читайте також: Чи зможе Світоліна встановити персональний рекорд на Вімблдоні: прогнози букмекерів • 1,51 – коефіцієнт на перемогу "Селтіка";

• 6,15 – коефіцієнт, що першість здобуде "Сараєво";

• 4,3 – коефіцієнт на нічию.

Сараєво – Селтік: букмекерський прогноз Найімовірнішим фіналом поєдинку, на думку експертів, є підсумкова перемога "Селтіка" із рахунком 1:0.

Прогноз на матч Ліги чемпіонів Чи зможе чемпіон Шотландії впоратися із переможцем боснійської Ліги дізнаємося вже 9 липня. Матч "Сараєво" – "Селтік" розпочнеться о 20:45. Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram