Сауль Альварес став на заваді організації поєдинку Ломаченка

Наступним суперником Василя Ломаченка повинен стати американець Теофімо Лопес. Обидва боксери підтвердили поєдинок, але офіційно про бій все ще не оголошено.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум у коментарі EsNews вкотре розповів, що бій відбудеться у квітні або травні.

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"Я чекаю цього з нетерпінням. Для мене це захопливий поєдинок. У Ломаченка найкращі навички, які я бачив. Цей хлопець, Лопес, володіє величезною силою удару, і він молодший. Так що це відмінний бій. Поєдинок відбудеться, але я не знаю точну дату", – сказав Арум.

На цей момент не відомо, де відбудеться бій. За словами Арума, все залежить від мексиканського чемпіона світу за версіями WBC, WBA Сауля Альвареса.

Одне з місць – це Madison Square Garden, Нью-Йорк, але люди з Вегаса також зацікавлені в цьому бою. Все залежить від Канело Альвареса. Чи буде Альварес проводити бій в районі Сінко де Майо 2 травня у Лас-Вегасі або він поїде до Японії і поб'ється з Ріото Муратою в Токіо. Подивимося,

– резюмував Арум.

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