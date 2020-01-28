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Сауль Альварес став на заваді організації поєдинку Ломаченка

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Василь Ломаченко / boxingscene.com

Наступним суперником Василя Ломаченка повинен стати американець Теофімо Лопес. Обидва боксери підтвердили поєдинок, але офіційно про бій все ще не оголошено.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум у коментарі EsNews вкотре розповів, що бій відбудеться у квітні або травні.

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"Я чекаю цього з нетерпінням. Для мене це захопливий поєдинок. У Ломаченка найкращі навички, які я бачив. Цей хлопець, Лопес, володіє величезною силою удару, і він молодший. Так що це відмінний бій. Поєдинок відбудеться, але я не знаю точну дату", – сказав Арум.

На цей момент не відомо, де відбудеться бій. За словами Арума, все залежить від мексиканського чемпіона світу за версіями WBC, WBA Сауля Альвареса.

Одне з місць – це Madison Square Garden, Нью-Йорк, але люди з Вегаса також зацікавлені в цьому бою. Все залежить від Канело Альвареса. Чи буде Альварес проводити бій в районі Сінко де Майо 2 травня у Лас-Вегасі або він поїде до Японії і поб'ється з Ріото Муратою в Токіо. Подивимося,
– резюмував Арум.

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  • Ломаченко востаннє виходив у ринг ще 31 серпня 2019 року. У Лондоні українець рішенням суддів переміг Люка Кемпбелла та завоював титул WBC.
  • Непереможний Теофімо Лопес 15 грудня легко переміг чемпіона світу за версією IBF Річарда Коммі. Теофімо нокаутував суперника вже в другому раунді.
  • На кону зустрічі Ломаченка та Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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