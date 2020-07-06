"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка зазнав дев'ятої поразки у рамках АПЛ сезону 2019/2020. "Містяни" на виїзди поступилися "Саутгемптону".

Саутгемптон – Манчестер Сіті 1:0

Гол: Адамс, 16

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Єдиний гол у матчі був забитий на 16-й хвилині, пише 24 канал. Підопічним Пепа Гвардіоли не вдалося вийти з оборони через пресинг "святих".

Емерік Ляпорт віддав пас на українця Зінченка, який був затиснутий серед декількох гравців "Саутгемптона". Олександр спробував зберегти м'яч, обігравши суперника.

Та м'яч в українця перехопили і Адамс вистрілив здалеку. Едерсон, який покинув рамку воріт, не зміг зарадити у цьому моменті.

Командна помилка футболістів "Манчестер Сіті" призвела до пропущеного голу.

Попри всі старання "Манчестер Сіті" відігратися, голів у матчі більше не було.

Зінченко був визнаний найгіршим гравцем матчу за версією WhoScored серед тих, хто вийшов у стартовому складі. Після гри український футболіст попросив вибачення за помилку.

Саутгемптон – Манчестер Сіті відеоогляд