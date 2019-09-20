Сайт купівлі квитків на матч Україна – Португалія "впав" після першої хвилини продажів

Збірна Україна зіграє проти Португалії 14 жовтня. Цей матч викликав чималий ажіотаж. Тож сайт, де продаються квитки на гру, "впав" після першої хвилини, які тільки вони надійшли у продаж.

Квитки надійшли у продаж ще 17 вересня. Але вони були доступні лише тим, хто купив квитки на матч Україна – Литва, який відбудеться 11 жовтня у Харкові. Лише 20 вересня квитки на матч Україна – Португалія мали надійти у відкритий продаж. При цьому квитки продаються виключно на сайті ticketsbox.com, а продажу квитків у касі стадіону не буде.

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Однак зранку 20 вересня квитків для купівлі на сайті не було. Згодом з'явилося повідомлення, що вони надійдуть у продаж з 15:00. Та о 15:01 сайт "впав". Тож купити квитки поки неможливо.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Португалії на НСК "Олімпійський" у Києві 14 жовтня. перед цим українці зіграють проти Литви у Харкові на ОСК "Металіст". 11 жовтня. Обидва матчі – це ігри кваліфікації Євро-2020.

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