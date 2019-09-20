Сайт купівлі квитків на матч Україна – Португалія "впав" після першої хвилини продажів

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Квитки на матч Україна – Португалія
Квитки на матч Україна – Португалія

Збірна Україна зіграє проти Португалії 14 жовтня. Цей матч викликав чималий ажіотаж. Тож сайт, де продаються квитки на гру, "впав" після першої хвилини, які тільки вони надійшли у продаж.

Квитки надійшли у продаж ще 17 вересня. Але вони були доступні лише тим, хто купив квитки на матч Україна – Литва, який відбудеться 11 жовтня у Харкові. Лише 20 вересня квитки на матч Україна – Португалія мали надійти у відкритий продаж. При цьому квитки продаються виключно на сайті ticketsbox.com, а продажу квитків у касі стадіону не буде.

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Однак зранку 20 вересня квитків для купівлі на сайті не було. Згодом з'явилося повідомлення, що вони надійдуть у продаж з 15:00. Та о 15:01 сайт "впав". Тож купити квитки поки неможливо.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Португалії на НСК "Олімпійський" у Києві 14 жовтня. перед цим українці зіграють проти Литви у Харкові на ОСК "Металіст". 11 жовтня. Обидва матчі – це ігри кваліфікації Євро-2020.

До слова: За крок від Євро-2020: шанси України вийти на Чемпіонат Європи

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
Джерело: 24 канал
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