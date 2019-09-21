Сайт купівлі квитків на матчі збірної України заявив про атаку та пожалівся на спекулянтів

Сервіс продажу квитків TicketsBox звернувся до вболівальників, які відчули проблеми з покупкою прохідних документів на матч кваліфікації Євро-2020 Україна – Португалія. Гра відбудеться 14-го жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".

20 вересня сайт TicketsBox "впав" після першої хвилини, як тільки квитки надійшли у продаж. Наразі роботу сервісу стабілізовано й електронна черга просувається без суттєвих збоїв.

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У TicketsBox попросили вибачення у вболівальників, які зіткнулися з проблемами під час купівлі квитків на матч Україна – Португалія.

В той же час, ми просимо вас з розумінням поставитись до того факту, що саме цей поєдинок викликав рекордний ажіотаж, як серед відданих вболівальників збірної, так і серед недобросовісних перекупників, які планували отримати незаконний прибуток на перепродажу квитків.



Ми готувалися до великого напливу заявок на покупку квитків та розробили кілька резервних механізмів, що мали справлятись з великим потоком покупців. Але на практиці попит виявився неймовірно великим і система почала давати збої,

– йдеться у повідомленні TicketsBox у фейсбук.

Окрім того, сервіс жаліється, що після запуску основного етапу продажу квитків 20 вересня сервери зазнали ddos-атаки. Сервіс заявляє, що сайт не "ліг", а в перші хвилини продажу спрацьовували блокувальні механізми. "Паралельно із продажем, нам доводилось вирішувати проблеми, пов'язані з DDos-атаками. Повністю відлагодити й нормалізувати відображення черги ми змогли у перші години продажу".

Також дуже важливо було відсікти від серверів прописані скрипти та ботів, які використовують недобросовісні покупці ("перекупи"). Тому в перші години роботи, разом із відсіканням таких ботів, страждали і звичайні покупці. Додаткове навантаження на сервер здійснювало й постійне оновлення сторінки замовлення користувачами, які сподівались таким чином скоротити час очікування, але система переводила таких користувачів у кінець черги,

– зазначили у TicketsBox.

Збірна України зіграє проти Португалії на НСК "Олімпійський" у Києві 14 жовтня. Перед цим українці зіграють проти Литви у Харкові на ОСК "Металіст". 11 жовтня. Обидва матчі – це ігри кваліфікації Євро-2020.