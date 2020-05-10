24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Сехудо брутально нокаутував Круза і завершив кар'єру: відео

-
Сехудо брутально нокаутував Круза
Сехудо брутально нокаутував Круза / twitter.com/ESPNStatsInfo

Чемпіон найлегшої ваги UFC Генрі Сехудо захистив титул в бою проти Домініка Круза. Бій закінчився у другому раунді.

Бій між Сехудо та Крузом відбувся 9 травня у рамках турніру UFC 249, повідомляє 24 канал. Турнір попри пандемію коронавірусу пройшов у США без глядачів на трибунах.

​До речі Гейджі сенсаційно нокаутував Фергюсона у видовищному бою: відео

У другому раунді досвідчений Сехудо відправив суперника в нокдаун ударом коліном, після чого добив Круза на канвасі.

Дивіться відео нокауту

Відразу після цього Генрі оголосив про завершення кар'єри.

На професійному рівні 33-річний американець провів 18 боїв і здобув 16 перемог.

У вільній боротьбі став чемпіоном Олімпійських ігор, призером розіграшу Кубка світу, триразовим Панамериканським чемпіоном, чемпіоном Панамериканських ігор.

Сехудо обіймав третю сходинку офіційного рейтингу UFC серед найкращих бійців незалежно від вагової категорії.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту MMA Змішані єдиноборства Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту
сьогодні , 10:35 Тоні Фергюсон – Джастін Гейджі: відео нокауту
Михайло Гема
Ломаченко привітав ветеранів з Днем Перемоги зворушливим віршем: відео
9 травня , 16:22 Ломаченко привітав ветеранів з Днем Перемоги зворушливим віршем: відео
Юрій Семенюк
Колишня зірка "Металіста" заразився коронавірусом
8 травня , 15:27 Колишня зірка "Металіста" заразився коронавірусом
Михайло Гема