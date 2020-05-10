Сехудо брутально нокаутував Круза і завершив кар'єру: відео

Чемпіон найлегшої ваги UFC Генрі Сехудо захистив титул в бою проти Домініка Круза. Бій закінчився у другому раунді.

Бій між Сехудо та Крузом відбувся 9 травня у рамках турніру UFC 249, повідомляє 24 канал. Турнір попри пандемію коронавірусу пройшов у США без глядачів на трибунах.

​До речі Гейджі сенсаційно нокаутував Фергюсона у видовищному бою: відео

У другому раунді досвідчений Сехудо відправив суперника в нокдаун ударом коліном, після чого добив Круза на канвасі.

Дивіться відео нокауту

Henry Cejudo finishes Dominick Cruz in the second round and retires on top.



Dude, what a interesting career enjoyed the fights Cringe King. @HenryCejudo #UFC249



pic.twitter.com/1GRBDJmarJ — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) May 10, 2020

Відразу після цього Генрі оголосив про завершення кар'єри.

На професійному рівні 33-річний американець провів 18 боїв і здобув 16 перемог.

У вільній боротьбі став чемпіоном Олімпійських ігор, призером розіграшу Кубка світу, триразовим Панамериканським чемпіоном, чемпіоном Панамериканських ігор.

Сехудо обіймав третю сходинку офіційного рейтингу UFC серед найкращих бійців незалежно від вагової категорії.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.