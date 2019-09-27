Секрети привабливого тіла Світоліної: як досягнути результату на майже райській дієті

Еліна Світоліна – відома в усьому світі українська тенісистка. У 25 років красуня уже заробила десятки мільйонів євро призових, виграла чимало престижних турнірів та навіть переписала історію України. Першою з наших спортсменів увірвалася до топову трійку світового тенісного рейтингу. Як зірці спорту вдається здобувати перемоги і зберігати себе у прекрасній формі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Не забувайте, що у матеріалі йдеться про професійну спортсменку з великою кількістю навантажень. Варто враховувати, що Світоліна тренується багато разів на день, і встигає спалювати набагато більше калорій ніж звичайна людина. Враховуйте це, дивлячись на результат спортсменки. У цьому матеріалі ви знайдете лише деякі ідеї для здорового харчування і тренувань – але не раціон загалом.

Повноцінне і збалансоване харчування – вся райська дієта

Еліна – елітна зіркова спортсменка. Тому зрозуміло, що у неї за спиною ціла команда фахівців, яка допомагає вигравати.

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Зокрема, у Світоліної є свій фітнес-тренер, за сумісництвом – дієтолог. Саме він кілька років тому сформував нові принципи харчування Еліни. Ці зміни допомогли Світоліній підсушитися. Схуднути. Скільки саме кілограмів скинула, дівчина, щоправда, не зізнається.



Еліна Світоліна до і після схуднення

А от що Еліна не приховує, так це те, що від смачних трапез вона відмовлятися не збирається. Режим режимом, але хіба встоїш, коли довкола стільки всього апетитного. Правила харчування дівчини – майже райські. Можна все! Ну чи майже все. Наприклад, солодощі. Їх, певна Світоліна, їсти можна і навіть треба. Українська прима переконує: у тенісі дуже важливою є витривалість, а також фізична сила. Ці риси не завадять не лише професійним спортсменам, але й нам з вами. Тож чому би не підгледіти ідеї здорового харчування у тої, в кого це очевидно вдається.



У фотосесії для глянцевого журналу ХХL Еліна виглядає не менш гармонійно,

ніж на корті з ракеткою в руках

Як такої дієти в Еліни немає. Принаймні, у звичному розумінні цього страшного для багатьох слова. Ніяких табу. Єдине, їсти обов'язково треба повноцінно та збалансовано. Недобір важливих мікроелементів – серйозна проблема. Адже Світоліна дуже багато тренується. У період підготовки до важливого турніру вона займається по три рази на день. Два повноцінні ігрові тренування. І на десерт – ввечері ще йога або розтяжки. Не дивуйтеся, але звичайна зарядка наприкінці навіть дуже важкого дня не лише не завадить втомленому організмові людини, а навпаки. Допоможе відновитися.

Улюблені солодощі Світоліна смакує лише зранку. Після виснажливих тренувань, на яких залишила багато енергії.

А от м'яса дівчина майже не вживає. І це не нюанси в режимі харчування. Еліні не подобається запах і вигляд м'яса. Ще й, каже, постійно відчуває важкість у шлунку, якщо все ж скуштує щось м'ясне. Натомість віддає перевагу рибі.

Водний баланс

Особливу увагу Світоліна приділяє своєму водному балансу. Еліна – тендітна дівчина. 174 сантиметрів росту, приблизно 60 кілограмів ваги. Але щодня вона випиває ну бодай чотири літри води. Це допомагає тримати м'язи в тонусі. Сприяє їх відновленню. Та навіть запобігає судомам і розтягненням. Особливо у період серйозних навантажень.

Тим у кого таких навантажень немає, відповідно і пити стільки не треба. Та й узагалі останніми роками науковці усе частіше скептично ставляться до закликів пити по кілька літрів води у день. Тож якщо не готуєтеся до гренд слемів, не мучте власний організм, а дослуховуйтеся до його потреб.

Плавання як можливість перезарядки

У тенісистів же справжній стрес для організму провокує ще й насичений графік турнірів. Доводиться регулярно змінювати країни, континенти і часові пояси. Тому можливостей відпочити та відновитися – обмаль. От Еліна, наприклад, віддає перевагу плаванню.

► У воді тіло перебуває у стані схожому до невагомості. Тиск на суглоби практично нівелюється. Під час плавання навантаження розподіляється на усі групи м'язів. Відповідно, кожен отримує роботу, але жоден занадто не перевтомлюється.

► До того ж, рівень складності можна регулювати. Наприклад, плавання у холодній воді гарантує вам витрачання більшої кількості енергії, тож обмін речовин прискорюється.

Найвиснажливішим стилем є батерфляй. Зате яким ефективним! 10 хвилин отаких от польотів можуть забрати у вас приблизно 150 кілокалорій. Стільки ж часу вільним стилем десь 100 кілокалорій. На спині – 80 кілокалорій. Брасом – 60 кілокалорій.

Усе це звісно, якщо плисти інтенсивно та дійсно сприймаючи запливи як тренування, а не приємне проведення часу за балачками у водичці.

► Окрім навантажень на м'язи, одночасно користь отримують і суглоби. Особливо це стосується шиї, плечей та стегон. Цілющим плавання є і для хребта. Та усе це лише за умови, що пливете ви правильно: рівно лежите на воді, не викривляючи постави.

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► Як і будь-яка форма кардіонавантажень, заняття у басейні зміцнюють серцево-судинну систему. А ще плавання може боротися з поганим настроєм. Науковці переконують що заняття в басейні може бути дієвим антидепресантом. Під час плавання організм людини виділяє ендорфіни. Це такі хімічні з'єднання, які протистоять стресу. Тому плавання – це майже завжди хороша ідея. Не лише для спортсменів, а й для нас і з вами.

Світоліна куховарить: смачний рецепт кіноа з овочами

Більшу частину року Світоліна проводить у дорозі. Сезон дуже насичений. Турнір за турніром. Коли ж у Еліни випадає нагода зібратися разом з друзями та родиною, вона запросто може сама приготувати якусь смакоту.

Українка любить почаклувати на кухні. Навіть має коронну страву. Кіноа з відвареними овочами. Усіх секретів свого рецепту дівчина не розкриває. Але переконує, що виходить дуже смачно. Ми віримо.

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Кіноа хоч і не дешева, та дійсно корисна і дуже смачна зернова культура. Рецептів її приготування – просто купа. Ну, от наприклад:

Ставимо варити кіноа. За цей час нарізаємо цибулю порей. Баклажан. І кабачок. Ще можна болгарський перець. Дрібнимо часник. Далі на добре розігріту сковорідку кидаємо в першу чергу цибулю порей. Болгарський перець. Баклажан і кабачок. На останок часник. Сіль-перець за смаком. А от куркуму кидайте щедро. Заправляємо соєвим соусом. Все. Відварене кіноа кидаємо до уже готових овочів. Виходить смачно та красиво. І без м'яса. Саме як любить Еліна Світоліна.



Рецепт з кіноа

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