Секрети від Джоковіча: як почуватися відмінно, не вживаючи м'яса та глютену

Фінал Вімблдону 2019 став найдовготривалішим за всю історію престижного тенісного турніру. Протягом майже п’яти годин за звання чемпіона змагалися Роджер Федерер та Новак Джоковіч.

Швейцарець, якого відверто підтримувала публіка, двічі подавав на матч. Однак незважаючи на це, Джоковіч вистояв, здобувши вольову перемогу над принциповим суперником.

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Екстравагантний серб завжди дивував вболівальників своїми витівками. Не зрадив собі він і цього разу. Після надвиснажливого поєдинку Новак просто присів, зірвав травинку і з'їв її. Це святкування вже стало візитівкою тенісиста.

Сам серб пояснив, що не варто шукати в цьому жесті якогось глибокого змісту, він просто любить траву на корті. Однак багато хто трактує це як дуже красномовний натяк на вегетаріанську дієту, якої дотримується чемпіон Вімблдону.

Захисник екології

Перед фінальним поєдинком Джоковіч розповів про те, що став виконавчим продюсером документального фільму "Переломний момент". Разом із іншими знаменитостями – Джеймсом Кемероном, Джекі Чаном, Арнольдом Шварцнегером та Льюїсом Хемілтоном – серб намагається привернути увагу людей до екології планети.

Дивіться офіційний трейлер до фільму "Переломний момент":

На думку творців фільму, одним із способів покращення екології є виключення м'яса з раціону харчування. Джоковіч та інші зірки стверджують – людина може без проблем проіснувати, не вдаючись до вбивства тварин.

Проблеми зі здоров'ям у спортсмена

Новак вперше приділив пильну увагу власному раціону харчування у 2011 році. На одному із турнірів серб відчув болі в животі і нудоту. Виявилося, що в нього алергія на глютен – рослинний білок, який міститься в деяких злакових культурах.

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Для експерименту Джоковіч вирішив відмовитися від продуктів з глютеном. Зрештою симптоми зникли, а результати серба стрімко пішли вгору. Але лише на глютені він не зупинився, і відмовився від солодкого та молочних продуктів тваринного походження.

Новак навіть видав книгу під назвою "Смак перемоги", в якій детально розповів про свій раціон харчування. Серб поділився з читачами секретами свого хорошого вигляду та самопочуття, які, на диво, є простими.



Книга Новака Джоковіча, яка стала бестселером

Як виглядати і почуватися на відмінно

Головний секрет, звісно, полягає в самодисципліні та щоденному дотриманні власних правил харчування. Одне із них – щоденне вживання меду. Саме ним Джоковіч замінив цукор.

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Спорстмен категорично виключив глютенові злаки, залишивши у раціоні лише чотири крупи – гречку, коричневий рис, кіноа та овес. Спробувати безглютенову дієту Новак рекомендує не лише тим, у кого алергія на цей рослинний білок, а й кожному, хто прагне досягти кращої фізичної форми та відмінного самопочуття.

Ми не хочемо сперечатися із одним із найкращих тенісистів на планеті, та все ж мусимо розповісти, що про це думає сучасне наука.

Науковці переконані, що глютенова істерія абсолютно не є виправдана. Ті, хто як і Джоко, страждають алергією на глютен, повинні відмовитися від його вживання. Для усіх інших – це абсолютно безпечна річ.

Дробне харчування

Повертаючись до Новака, то, крім всього, він ще й прихильник дробного харчування. Замість трьох класичних великих порцій їжі щодня, він їсть п’ять менших. Втім, це теж не є безапеляційною тезою.

Тут орієнтуватися варто лише на власний організм: якщо сербу комфортно їсти п’ять разів на день – супер. Якщо вам більше імпонує традиційний підхід із трьома прийомами їжі – це теж не проблема. Головне пам’ятати про власну добову калорійність.

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А от наступні поради Ноле є практично універсальними. Під час вживання їжі Джоковіч наполегливо рекомендує сфокусуватися виключно на процесі, не відволікаючись на читання книги, телефонні розмови чи перегляд телевізора.

Крім того, готування їжі самотужки – не проблема для тенісиста. Ба більше – виступаючи на турнірах по всьому світу, Новак зазвичай зупиняється у номерах, де є кухня, щоб самому дбати про власний раціон.



Новак Джоковіч на кулінарному шоу

Видавши книгу, тенісист утім на цьому не зупинився. Ось уже кілька років він не вживає м’яса. Серб стверджує, що такий підхід дозволяє організму швидше відновлюватися після важких матчів та турнірів. Разом із дружиною Новак навіть відкрив власний веганський ресторан у Монте-Карло.



Тенісист зі своєю дружиною у власному ресторані

Утім тренери все ж переконали спортсмена, що в такому виснажливому режимі, в якому живуть тенісисти, їм не обійтися без тваринного білка. Відтак серб став пескетаріанцем, тобто додав до свого раціону рибу.

Тож власним прикладом Новаку не вдалося довести, що спортсмен може демонструвати високі результати, вивівши зі свого меню білки тваринного походження.

Про вегетеріанство та веганство

Щодо вкрай актуального зараз питання – чи може людина обійтися без м’яса у раціоні харчування, то це, звісно, більше прерогатива вчених, а їхня думка тут наразі практично одностайна.

Важливо! Вегетеріанство та веганство можуть бути корисним для людини лише тоді, коли ваш перехід на такий режим харчування чітко спланований та при цьому ретельно підібрані якісні компоненти, які замінять тваринний білок. Різка відмова від останнього натомість може не тільки не принести бажаного ефекту, а й погіршити ваше здоров’я та самопочуття.

Ну і наостанок ми просто повинні згадати про ще один секрет успіху та відмінного вигляду Новака Джоковіча – в будь-якій незрозумілій ситуації, що б не сталося, завжди залишайся позитивним.