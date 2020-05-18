Секс-ляльки замість уболівальників: корейський клуб оригінально заповнив трибуни – фото

Клуб корейської ліги "Сеул" під час пандемії коронавірусу вирішив, чим заповнювати трибуни. Як відомо, футбольні матчі по всьому світу проходять без уболівальників на трибунах.

Незважаючи на це, на матчі "Сеула" і "Кванджу" (1:0) трибуни стадіону "Сеула" заповнили 30-ма манекенами.

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Фанати корейського клубу відразу запідозрили недобре, враховуючи пишні форми "опудал". На трибунах розташувалися секс-ляльки.

До слова, клуб вже перепросив за інцидент, звинувативши у тому, що трапилося, постачальників товару.



Секс-ляльки на футбольному матчі в Кореї

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