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Секс-ляльки замість уболівальників: корейський клуб оригінально заповнив трибуни – фото

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Секс-ляльки на футбольному матчі в Кореї
Секс-ляльки на футбольному матчі в Кореї / https://twitter.com/WhoAteTheSquid/

Клуб корейської ліги "Сеул" під час пандемії коронавірусу вирішив, чим заповнювати трибуни. Як відомо, футбольні матчі по всьому світу проходять без уболівальників на трибунах.

Незважаючи на це, на матчі "Сеула" і "Кванджу" (1:0) трибуни стадіону "Сеула" заповнили 30-ма манекенами.

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Фанати корейського клубу відразу запідозрили недобре, враховуючи пишні форми "опудал". На трибунах розташувалися секс-ляльки.

До слова, клуб вже перепросив за інцидент, звинувативши у тому, що трапилося, постачальників товару.


Секс-ляльки на футбольному матчі в Кореї

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Південна Корея Новини Спорту Спорт Футбол
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