Секс-скандал на турнірі в Іспанії – переможниця отримала у подарунок вібратор
В Іспанії розгорівся скандал у спорті, коли після турніру зі сквошу його переможниця отримала вібратор у подарунок від організаторів. Бритви та воскові смужки для депіляції волосся на ногах, а також пристосування для видалення мозолів отримали спортсменки, які зайняли друге, третє та четверте місця.
Такий неприємний інцидент трапився на чемпіонаті зі сквошу в іспанському місті Ов'єдо Asturias Squash Championship 2019.
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Спортсменки подали скаргу в іспанську федерацію сквошу, заявивши, що зазнали статевої дискримінації.
Це призвело до відставок у клубі, що займався організацією заходу, повідомляє BBC. Окрім того, були скасовувані всі їх змагання до кінця 2019 року.
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"Ми були дуже здивовані, напрочуд шоковані. Ми вважаємо, що це сексизм", - сказала переможниця турніру Елізабет Садо. Саме вона отримала вібратор як один з подарунків.