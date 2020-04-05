24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Сексуальна дівчина-боєць публікує фото оголеного тіла на карантині

- Читать новость на русском
Пейдж Ванзант / instagram.com/paigevanzant

Американка Пейдж Ванзант, яка виступає в UFC, не гає час на карантині. Зваблива дівчина-боєць публікує дотепні фотографії з чоловіком в оголеному вигляді.

Розпочалося все декілька днів тому, коли Ванзант опублікувала фотографії зі спортзалу, де вони разом з чоловіком тренуються в оголеному виглядів.

Дивіться також "Привіт, сусіди": дівчина-боєць UFC опублікувала нові фото в оголеному вигляді

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last nights workout ️‍♂️

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

На наступний день Пейдж з чоловіком перемістилися на кухню, де зробили не менш ефектне фото під час готування їжі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uh, are we doing this right??

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Не обійшлося і без алкоголю. Спортсменка разом з чоловіком запропонувала на вибір підписників вино та віскі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whiskey or Wine??

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Після цього подружжя передало привіт сусідам, зробивши оголене фото на терасі свого будинку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Howdy neighbors

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Поки останнє фото дівчина з чоловіком зробили в саду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Play in the dirt. Because life is too short to always have clean fingernails.

Допис, поширений Paige VanZant (@paigevanzant)

Що відомо про Ванзант? 26-річна спортсменка виграла 8 з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Її наступна суперниця – Аманда Рібас.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт MMA Змішані єдиноборства
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 14:17 Не той Роналду: батько розіграв сина та постриг у стилі "зубастика" Роналдо – смішне відео
Футбол 3230
сьогодні , 15:07 Конор МакГрегор замінить Хабіба в бою з Фергюсоном
Інші види спорту 2174
сьогодні , 20:11 Карантин в Україні посилили: що нового
Новини України 27085
сьогодні , 13:26 Усик відповів на образливий коментар: Ти боягуз, який ніколи при зустрічі такого не скаже
Бокс 14025
сьогодні , 16:20 Він би відправив Усика у нокаут: американець Міллер назвав цього боксера, це не Джошуа
Бокс 3527
сьогодні , 11:37 Коронавірус в Росії: кількість хворих збільшилася до 4731 людини
Лікування 155879
сьогодні , 18:31 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Інші види спорту 14179
сьогодні , 17:00 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 193796
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:40 #Тренуйсявдома: "гарячі" тренування від українських футзалісток – відео
Софія Кулай
сьогодні 18:31 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
сьогодні 12:04 Найкращі нокаути 2019 року: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 08:50 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
4 квітня 22:16 У гравця "Ювентуса" знову виявили коронавірус після лікування
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук