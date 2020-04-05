Сексуальна дівчина-боєць публікує фото оголеного тіла на карантині
Американка Пейдж Ванзант, яка виступає в UFC, не гає час на карантині. Зваблива дівчина-боєць публікує дотепні фотографії з чоловіком в оголеному вигляді.
Розпочалося все декілька днів тому, коли Ванзант опублікувала фотографії зі спортзалу, де вони разом з чоловіком тренуються в оголеному виглядів.
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На наступний день Пейдж з чоловіком перемістилися на кухню, де зробили не менш ефектне фото під час готування їжі.
Не обійшлося і без алкоголю. Спортсменка разом з чоловіком запропонувала на вибір підписників вино та віскі.
Після цього подружжя передало привіт сусідам, зробивши оголене фото на терасі свого будинку.
Поки останнє фото дівчина з чоловіком зробили в саду.
Що відомо про Ванзант? 26-річна спортсменка виграла 8 з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Її наступна суперниця – Аманда Рібас.
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