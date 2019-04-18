Сексуальна українська легкоатлетка показала фігуру в купальнику: фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх фанатів відвертими фотографіями в соціальних мережах.

На цей раз українка опублікувала в Instagram два фото в купальнику і попросила підписників написати, яке їм подобається більше.

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Красуня поділилась архівними фотографіями з відпочинку на пляжі Маріня (Praia da Marinha) в Армасау де Пера (Португалія). "Це неймовірно красиве місце", – підписала фото легкоатлетка.

До слова, нещодавно Марина Бех-Романчук вкотре виборола для України перемогу – цього разу – третє місце на чемпіонаті Європи.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Марина Бех-Романчук
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