Сексуально винести сміття: Анна Різатдінова взяла участь у світовому флешмобі – фото
Бронзовий призер Олімпіади в Ріо Анна Різатдінова взяла участь в Челлендж під назвою #фешнтрешн.
Суть його полягає в тому, що в умовах карантину дівчата одягають вечірні наряди, щоб вийти на вулицю заради однієї мети – викинути сміття. Ані дійсно вдалося виконати поставлене завдання не просто привабливо, а навіть сексуально.
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Дівчина вбралася у все чорне: вечірнє плаття без бюстгальтера, штани і взула босоніжки на високих підборах. При цьому спортсменка була в сонцезахисних окулярах і з браслетами. Ну, і рукавички, щоб уберегтися від інфекції.
Анна Різатдінова виконала челендж #фешнтрешн / Фото: instagram.com/anna_rizatdinova
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