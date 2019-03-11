Селезньов про геїв: Я проти пропаганди, щоб це не було видно

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / twitter.com

Нападник збірної України та іспанської "Малаги" Євген Селезньов висловився щодо "Маршу рівності", який віднедавна проводиться і в Україні.

Колишній нападник "Шахтаря" та "Дніпра" заявив, що проти маршів рівності.

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"Зараз приїду в Київ і буде парад, який дозволили, й мене там оточать ці… Звісно, що проти (Маршу, – Спорт24). Як за це можна бути за? Хто може бути за це за?

Що хочете – то робіть. Я проти пропаганди. Щоб це не було видно. Я йду з дитиною й уяви він це буде бачити. Ти що! Син запитає: "Тату, а чого два хлопці йдуть женитися?" Що мені йому відповісти?", – сказав Селезньов.

 

 

Зазначимо, що 33-річний Селезньов взимку перейшов у "Малагу". За іспанський клуб, який виступає в Сегунді (Друга ліга Іспанії), українець зіграв сім матчів, однак не відзначився результативними діями. Наразі "Малага" перебуває на третьому місці в турнірній таблиці.

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Теги: Спорт Футбол Євген Селезньов
Джерело: 24 Канал
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