Селезньов розповів, коли востаннє був у Донецьку

Нападник Євген Селезньов зараз виступає в Іспанії. Там український футболіст виступає за "Малагу". У Донецьку ж у нього залишилася квартира та особисті речі в ній.

Євген Селезньов народився в Макіївці, і є вихованцем донецького "Шахтаря". Та коли розпочалася війна на Сході України, футболіст вже виступав за "Дніпро". Попри це, у Донецьку у Євгена Селезньова залишилася квартира. В ній він не був п'ять років.

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"Там у мене було все. Моє серце було в Донецьку та "Шахтарі", тому що я виріс в академії цього клубу. Там був мій дім. В останній раз я був там п'ять років тому. Я купив будинок в Києві, але мій дім залишається в Донецьку, де є квартира і мої особисті речі. Одного разу я закрив двері та більше не повернувся. Не знаю, чи опинюся я там знову, тому що зараз важко зрозуміти, чи скінчиться цей конфлікт чи ні. Але, врешті-решт, це політика, і я не хочу багато говорити про це. Це дуже складно, тому що ви ніколи не знаєте, що там дійсно відбувалося", – розповів Селезньов в інтерв'ю виданню Malaga Hoy.

Та варто нагадати, що у 2016 році Селезньов перейшов з "Дніпра" у російський клуб "Кубань". Там він виступав з лютого по травень, зігравши лише в 9 матчах. За цей час гравця не викликали до збірної України. І лише коли футболіст знову повернувся до донецького "Шахтаря", він отримав виклик до національної збірної та поїхав з нею на Євро-2016, де зіграв у двох матчах.