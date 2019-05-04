Селезньов розповів, яким клубам з Іспанії та Англії відмовив

Український нападник Євген Селезньов пограв у чималій кількості клубів. В Україні форвард виступав за "Шахтар", "Арсенал" та "Дніпро". Також в його активі матчі за російську "Кубань", турецькі "Карабюкспор" та "Аксіхар". Зараз він виступає за іспанську "Малагу". Хоча в Іспанії гравець міг опинитися значно раніше.

На найвищому рівні Євген Селезньов "засвітився" у сезоні 2007/08, коли за київський "Арсенал" забив 19 голів. Тоді права на гравця належали донецькому "Шахтарю", тож саме до "гірників" нападник і повернувся на наступний сезон. Однак уже 25 липня 2009 року гравець перейшов до складу "Дніпра". Клуб тоді заплатив за нападника 4,5 мільйони євро. Селезньов провів у "Дніпрі" два сезони, де за 51 матч в чемпіонаті забив 30 голів, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України 2010/11. Після цього було повернення до "Шахтаря" у 2011 році, де він знову став найкращим бомбардиром чемпіонату. Та у 2012 році Селезньов опинився у "Дніпрі", з яким дійшов до фіналу Ліги Європи. І за який виступав до 2015 року.

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Саме в цей час українським нападником активно цікавилися іноземні клуби. Тож продовжити свою кар'єру Селезньов міг як в Іспанії, так і Англії. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Malaga Hoy.

"Коли грав в Україні, відмовляв командам з Іспанії. Це були "Бетіс" та "Леванте". Я був надто дурний. Також я міг поїхати до Англії – в "Болтон" та "Вест Хем"... Але їм я теж відмовив, вважаючи за краще залишитися в Україні, де у мене було все. Я був в "Шахтарі", в "Дніпрі"... Мені не потрібні були зміни в житті", – розповів Євген Селезньов.

Поки гравець виступає на правах оренди за "Малагу", яка грає у Сегунді – другому за силою дивізіоні Іспанії.