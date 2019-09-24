Селезньов знову забив за "Бурсаспор": відео

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / twitter.com/BursasporSk

Нападник Євген Селезньов забив за "Бурсаспор" у матчі 1/64 фіналу Кубка Туреччини. Українець поцілив у ворота "Мугласпора", відкривши рахунок у поєдинку.

"Бурсаспор" зумів здобути впевнену виїзну перемогу з рахунком 3:1, відтак пробився в 1/32 Кубка Туреччини.

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Для Селезньова цей гол став вже другим поспіль. Раніше він забив у ворота "Аданадемірспора" в матчі Першої ліги чемпіонату Туреччини.

До цього Селезньов відзначився результативною передачею в грі з "Османліспором".

Як відомо, Євген Селезньов став гравцем "Бурсаспора" на початку вересня як вільний агент. У минулому сезоні він виступав за "Акхісар Беледієспор" та іспанську "Малагу". "Анчоуси" ще влітку розірвала з ним угоду.

"Бурсаспор" у сезоні 2009/10 сенсаційно став чемпіоном Туреччини. Згодом команда навіть доходила до фіналу Кубка Туреччини у 2015 році. Однак у попередньому сезоні клуб зайняв 16-е місце у чемпіонаті та вилетів у нижчу лігу.

Відео голу Селезньова

 

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Теги: Спорт Футбол Євген Селезньов Новини Спорту
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