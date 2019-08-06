Селтік – Клуж: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги Чемпіонів

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Команда Мар'яна Шведа тримає курс на Румунію. У першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів шотландський "Селтік" зіграє з "Клужем".

Український футболіст Мар'ян Швед підписав контракт з "кельтами" ще на початку 2019 року, але другу половину минулого сезону провів в "Карпатах" на правах оренди. За його трансфер львів'яни виручили два мільйони євро.

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Зазначимо, що попередній поєдинок "Селтіка" українець пропустив. Та у матчі з "Клужем" він повинен вийти у складі команди.

Фаворитом поєдинку є шотландці. Коефіцієнт на перемогу гостей – 2,63. На те, що виграють господарі –2,93. На нічию ж пропонують 3,05.

Прогноз букмекерів
Прогноз букмекерів на матч

Коефіцієнт на те, що "Селтік" за підсумком двох зустрічей пройде далі експерти вірять ще більше. – 1,39. В той час, як на те, що далі піде "Клуж" – аж 3,05.

Прогноз букмекерів
Прогноз букмекерів на матч

Чи зможе найкращий клуб Шотландії подолати румунський бар'єр дізнаємося вже зовсім скоро. Стартовий свисток цього матчу пролунає у середу, 7 серпня, о 21:00.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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