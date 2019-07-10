"Селтік" без Шведа ефектно переміг у кваліфікації Ліги чемпіонів

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"Селтік" на виїзді переміг "Сараєво"
"Селтік" на виїзді переміг "Сараєво" / Celtic

"Селтік", за який виступає український півзахисник Мар'ян Швед, у виїзному матчі 1-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів обіграв боснійський "Сараєво" з рахунком 3:1.

Сараєво – Селтік 1:3
Голи: Оремус, 29 – Джонстон, 35, Едуард, 51, Сінклер, 85

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"Селтік" впевнено переміг у виїзному матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, незважаючи на те, що пропустив першим.

Ще до перерви команда з Глазго відігралася класним ударом Майкла Джонстона з-за меж штрафного.

Потім на старті другого тайму "Селтік" вийшов вперед, а в кінці зустрічі Скотт Сінклер знущально забив п'ятою і, практично, вивів команду до другого раунду кваліфікації.

Мар'ян Швед пропускав матч з "Сараєво" через пошкодження, отримане на тренуванні. Матч-відповідь запланований на 17 липня.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Мар'ян Швед Ліга чемпіонів
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