"Селтік" підписав зіркового конкурента на позицію українця Шведа

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Мохамед Ельюнуссі перейшов у "Селтік"
Мохамед Ельюнуссі перейшов у "Селтік" / ФК "Селтік"

Норвезький півзахисник "Саутгемптона" Мохамед Ельюнуссі на правах оренди перейшов у "Селтік".

Угода розрахована до кінця сезону. Про це повідомила прес-служба клубу на офіційній сторінці в Twitter.

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Ельюнуссі може зіграти атакуючого півзахисника, лівого і правого вінгера. На позиції правого півзахисника виступає Мар'ян Швед.

Варто зазначити, що Ельюнуссі і Швед різнопланові вінгери. Норвежець – правша, українець – лівша.

У минулому сезоні АПЛ норвежець провів 16 матчів, результативними діями не відзначився.

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Теги: Спорт Футбол Мар'ян Швед
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