"Селтік" підписав зіркового конкурента на позицію українця Шведа
Норвезький півзахисник "Саутгемптона" Мохамед Ельюнуссі на правах оренди перейшов у "Селтік".
Угода розрахована до кінця сезону. Про це повідомила прес-служба клубу на офіційній сторінці в Twitter.
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Ельюнуссі може зіграти атакуючого півзахисника, лівого і правого вінгера. На позиції правого півзахисника виступає Мар'ян Швед.
Варто зазначити, що Ельюнуссі і Швед різнопланові вінгери. Норвежець – правша, українець – лівша.
У минулому сезоні АПЛ норвежець провів 16 матчів, результативними діями не відзначився.
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