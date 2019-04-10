"Селтік" приняв несподіване рішення щодо майбутнього Мар'яна Шведа

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Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ФК "Карпати"

Півзахисник "Селтіка", який виступає на правах оренди за "Карпати", Мар'ян Швед буде грати за львівський клуб до кінця сезону 2018/19.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

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За його словами, спочатку існувала домовленість про те, що український футболіст достроково перейде в "Селтік" в разі вильоту "Карпат" з Кубка України, щоб заздалегідь адаптуватися до Шотландії.

У "Карпат" була домовленість із Бренданом Роджерсом, що у разі вильоту з кубка Мар’яна Шведа достроково відпустять адаптовуватися до Шотландії. Але після тренерських змін "Селтік" вже нікого не квапить. Відповідно дає можливість вінгеру до кінця сезону продовжувати феєрію в Україні,
– написав Бурбас.

"Карпати" програли "Інгульцю", який представляє Першу лігу, чвертьфінальний матч Кубка України та вилетіли з розіграшу турніру. Зазначимо, що Швед забив гол у тому матчі, але львів'яни поступилися у серії післяматчевих пенальті.

Спорт 24 писав, що 31 січня "Селтік" оголосив про підписання контракту з вінгером "Карпат" Мар'яном Шведом. Гравець оформив договір на 4,5 року, але на правах оренди до кінця сезону повернувся у львівську команду.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Мар'ян Швед ФК Карпати
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