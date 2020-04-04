"Селтік" українця Мар'яна Шведа можуть визнати чемпіоном Шотландії

Ще один чемпіонат можуть не дограти через карантин. Цього разу в Шотландії готуються до того, щоб закінчити футбольну першість.

Керівництво Шотландської ліги та власники клубів схиляються до того, щоб не продовжувати чемпіонат. Адже невідомо, коли його вдасться відновити за умов поширення коронавірусу, пише The Telegraph.

За таких умов чемпіоном визнають "Селтік", який посідає перше місце у турнірній таблиці. Він випереджає найближчого переслідувача – одвічного суперника "Рейнджерс" на 13 очок (однак останні зіграли на один матч менше).

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Якщо таке рішення буде прийнято, то чемпіоном Шотландії стане півзахисник збірної України Мар'ян Швед. Він хоч і не є гравцем основи "Селтіка", та чемпіонську медаль таки отримає.

При цьому він стане другим гравцем зі збірної України, який достроково отримає чемпіонське звання. До цього чемпіоном Бельгії став захисник Едуард Соболь з місцевим "Брюгге". Там керівництво ліги теж прийняло рішення не продовжувати чемпіонат.

Та на заваді такому рішенню Шотландської ліги може стати УЄФА. Організація звернулася до національних асоціацій не закінчувати чемпіонати достроково. В іншому випадку вони пригрозили не допустити команди до єврокубків.

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