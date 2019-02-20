Семенов фінішував 9-м на чемпіонаті Європи з біатлону, Ткаленко – 11-й

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Сергій Семенов
Сергій Семенов / GETTY IMAGES

У Білорусі в Раубічах відбувалася чоловіча індивідуальна гонка в рамках чемпіонату Європи. Перемогу несподівано здобув – болгарин Красімір Анев.

Болгарин з одним промахом подолав гонку за 53 хвилини та 18 секунд. Цього вистачило, щоб здобути перемогу. Час Анева спробував перевершити Тар'єй Бьо. Однак три промахи не дозволили норвежцю здобути звитягу. З прекрасною швидкістю Бьо програв три секунди. 

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Третє місце посів ще один норвежець – Ендре Стремсгейм. Він з двома промахами відстав від переможця на 11 секунд.

Найкращим у гонці з українців виявився Сергій Семенов – 9-й результат з чотирма промахами. Руслан Ткаленко продемонстрував 11 результат. Він з трьома промахами програв Аневу 2 хвилини 43 секунди.

Антон Дудченко з однією помилкою на вогневих рубежах фінішував на 26 позиції. Аж 5 промахів настріляв Артем Прима. Через це українець не зміг втрутитися в боротьбу за топ-10 і опинився на 33 місці.

Тарас Лесюк і Дмитро Підручний не стартували.

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Теги: Спорт Новини біатлону Сергій Семенов Артем Прима
Джерело: 24 Канал
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