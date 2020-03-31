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Семиразовий чемпіон Словаччини "Жиліна" оголосив про ліквідацію через пандемію коронавірусу

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"Жиліна" буде ліквідована з 1 квітня / facebook.com/mskzilina

Футбольний клуб "Жиліна", який сім разів ставав чемпіоном Словаччини, оголосив про ліквідацію. Вона розпочнеться 1 квітня.

Інформація про ліквідацію клубу опублікована на офіційному сайті "Жиліни".

Як зазначається в повідомленні, причин ліквідації є дві. І пов'язані вони з пандемією коронавірусу. Перша полягає в тому, що бюджет клубу формується на основі трансферів. Сьогодні більш ніж ймовірно, що дохід від літніх трансферів буде близьким до нуля", – переконані у клубі.

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Друга причина – гравці команди відмовилися йти на зниження зарплати під час карантину.

Відтак керівництво клуб прийняло рішення про ліквідацію команди з 1 квітня.

  • "Жиліна" – футбольний клуб з однойменного міста у Словаччині. Був заснований у 1908 році. 
  • Команда сім разів ставала чемпіоном Словаччини – у 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 та 2017 роках. У 2012 році клуб виграв Кубок Словаччини.
  • Перед зупинкою чемпіонату на карантин, "Жиліна" йшла на другому місці в турнірній таблиці.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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