Семирічний син Ломаченка провів дебютний бій в боксі: з'явилося відео

Семирічний син відомого українського боксера Василя Ломаченка пішов по стопах батька і почав боксерську кар'єру.

У свої 7 років Анатолій Ломаченко провів перший поєдинок в тому самому залі в Білгород-Дністровському, де колись починав кар'єру і його батько-чемпіон. На відео Ломаченко-молодший в червоному.

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Судячи з усього, батько активно займається сином, і вже зараз можна бачити, що у Анатолія є талант.

До слова, хто вийшов переможцем поєдинку на відео не зрозуміло. Тим часом в коментарях прихильники таланту Василя Ломаченка розхвалили виступ його сина.

Спорт 24 повідомляв, що чемпіон світу за версіями WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) розпочав підготовку до бою проти британського боксера Люка Кемпбелла (20-2, 16 КО).

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