Сенегал та Нігерія вийшли в півфінал Кубку африканських націй: відео

На Кубку африканських націй 2019 визначилися перші півфіналісти. Стадію чвертьфіналу подолали збірні Сенегалу та Нігерії.

Сенегал – Бенін 1:0

Гол: Гуйє, 69

Вилучення: Вердон, 83 (Бенін)

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Збірна Сенегалу, яка є одним із фаворитів Кубку африканських націй, не без проблем здолала Бенін. У першому таймі команди голів не забивали, заливши все найцікавіше на другу половину гри.

На 69 хвилині Гуйє відкрив рахунок після передачі нападника "Ліверпуля" Садьйо Мане. Бенін відігратися не зміг. Тим паче, що команда догравала матч у меншості через вилучення Вердона.

Нігерія – Південна Африка 2:1

Голи: Чуквуезе, 27, Трост-Еконг, 89 – Зунгу, 71

Драматичним видався матч ще одного фаворита Кубку африканських націй. Нігерія зустрічалася із сенсацією турніру – Південною Африкою.

У першому таймі рахунок у грі відкрив Чуквуезе. Однак після перерви збірна ПАР відігралася завдяки голу Зунгу. Здавалося, що на команди чекає додатковий час, однак Нігерія вирвала перемогу. На 89 хвилині вирішальний гол забив Трост-Еконг.

У півфіналі Сенегал зустрінеться з переможцем пари Мадагаскар – Туніс. Нігерію чекає зустріч з переможцем пари Кот-д'Івуар – Алжир.