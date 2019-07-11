Сенегал та Нігерія вийшли в півфінал Кубку африканських націй: відео

149 Читать новость на русском
Кубок африканських націй
Кубок африканських націй / twitter.com/caf_online

На Кубку африканських націй 2019 визначилися перші півфіналісти. Стадію чвертьфіналу подолали збірні Сенегалу та Нігерії.

Сенегал – Бенін 1:0
Гол: Гуйє, 69

Вилучення: Вердон, 83 (Бенін)

Дивіться також: Новачок "Реала" через запаморочення покинув прес-конференцію: відео

Збірна Сенегалу, яка є одним із фаворитів Кубку африканських націй, не без проблем здолала Бенін. У першому таймі команди голів не забивали, заливши все найцікавіше на другу половину гри.

На 69 хвилині Гуйє відкрив рахунок після передачі нападника "Ліверпуля" Садьйо Мане. Бенін відігратися не зміг. Тим паче, що команда догравала матч у меншості через вилучення Вердона.

Нігерія – Південна Африка 2:1
Голи: Чуквуезе, 27, Трост-Еконг, 89 – Зунгу, 71

Драматичним видався матч ще одного фаворита Кубку африканських націй. Нігерія зустрічалася із сенсацією турніру – Південною Африкою.

У першому таймі рахунок у грі відкрив Чуквуезе. Однак після перерви збірна ПАР відігралася завдяки голу Зунгу. Здавалося, що на команди чекає додатковий час, однак Нігерія вирвала перемогу. На 89 хвилині вирішальний гол забив Трост-Еконг.

У півфіналі Сенегал зустрінеться з переможцем пари Мадагаскар – Туніс. Нігерію чекає зустріч з переможцем пари Кот-д'Івуар – Алжир.

blog_ava
Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
сьогодні
29964
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Кубок африканських націй
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Директор ЗТР Тищенко про конфлікт з ФГУ: Головна проблема – відсутність діалогу
10 липня 20:54 Директор ЗТР Тищенко про конфлікт з ФГУ: Головна проблема – відсутність діалогу
93
Трансфери команд УПЛ: онлайн
10 липня 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7431
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3619
Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
10 липня 13:48 Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"
629
Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
9 липня 16:47 Воротар Тунісу в стилі Кепи відмовився покидати поле перед серією пенальті: відео
708
Новини
Більше новин
Залиште відгук