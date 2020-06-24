У першому матчі після рестарту сезону Першої ліги "Минай", який знаходився в топ-3 і міг вийти в лідери, на виїзді досить несподівано поступився "Кременю" з рахунком 0:1.

Кремінь – Минай 1:0 Гол: Сула, 59 Дивіться також Український футбольний клуб Другої ліги раптово припиняє існування Єдиний м'яч у другому таймі за господарів забив Дмитро Сула на 59-й хвилині зустрічі. Гостям не вдалося відігратися до кінця матчу. У складі "Миная", який тренує шестиразовий чемпіон України у складі "Шахтаря" Василь Кобін, грали такі знані в Україні майстри як Олег Голодюк, Андрій Ткачук, Олег Допілка, Анатолій Нурієв, Богдан Оринчак. "Минай" з урахуванням матчів конкурентів відкотився на 5 рядок турнірної таблиці Першої ліги.

"Кремінь" після цієї перемоги набрав 19 очок і залишився 13-м, тобто найвище серед команд, які перебувають у зоні вильоту. Проте від івано-франківського "Прикарпаття", яке напередодні програло 1:5 "Миколаєву", футболісти з Полтавщини відстають лише на очко. Кремінь – Минай: відео матчу