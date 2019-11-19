Сенсація у світі фітнесу: надзвичайні сальто від українського спортсмена

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Спорт навиворіт / Screenshot

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – український фітнес-наставник підірвав мережу своїми фантастичними трюками. Микола Боровець прокинувся знаменитим після того, як виконав сальто з 20-кілограмовою штангою в руках. У його арсеналі чимало трюків, які ще ніхто не зміг повторити.

Також у випуску:

Унікальні досягнення у спорті. Завдяки новим технологічним розробкам спортсмени досягають найвищих висот. До прикладу, кенійський бігун Еліуд Кіпчоге пробіг марафон дистанцією в 42 кілометри менше, ніж за 2 години. Як бігуну вдалося побити світовий рекорд – дивіться у відео програми.

Відео програми "Спорт навиворіт" про унікальні трюки та світові рекорди:

 

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Автор: Петро Городиський
Теги: Спорт Рекорди Фітнес Спорт навиворіт Новини Спорту
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