Сенсаційна українська тенісистка програла на турнірі у Мадриді

Українська тенісистка Катерина Козлова поступилася у третьому колі турніру Mutua Madrid Open. Вона стала останньою українкою. яка покинула турнір у Мадриді.

У другому колі турніру Козлова створила справжню сенсацію – українка перемогла п'яту ракетку світу Кароліну Плішкову.

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У третьому колі Козловій випало грати з Беліндою Бенчіч зі Швейцарії. Та 18-тя ракетка світу не залишила шансів нашій тенісистці. Козлова за два сети зуміла виграти лише два гейми. А на весь матч тенісистки витратили лише одну годину та п'ять хвилин

Катерина Козлова – Белінда Бенчіч 0:2 (0:6, 2:6)

Козлова стала останньою українкою, яка виступала на турнірі у Мадриді. До цього змагання ще у першому колі покинули одразу чотири українські тенісистки. Кароліна Плішкова, яка програла Козловій, перед тим у драматичному матчі обіграла Даяну Ястремську. Також сестра Кароліни Плішкової Крістіна вибила з боротьби українку Марту Костюк. Ще одна українка Леся Цуренко в першому колі програла четвертій ракетці світу Анжелік Кербер. Найбільшим розчаруванням стала поразка Еліни Світоліної, яка не змогла подолати перше коло ґрунтових змагань у Мадриді, програвши представниці Франції Полін Пармантьє.