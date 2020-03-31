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Сенсаційний фіналіст Кубка України показав будівництво стадіону під час карантину: відео

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"Арена Інгулець" / ФК "Інгулець"

Футбольний клуб Першої ліги "Інгулець" продемонстрував будівництво нового стадіону в селищі Петрове Кіровоградської області.

Як видно з відео, після установки системи підігріву восени 2019 року, зараз будівельники укладають основу, на якій згодом вкладуть газон. Навколо є готові конструкції трибун – на них встановлені сидіння.

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Дивіться відео будівництва стадіона "Інгульця"

"Арена Інгулець" буде розрахована на 7 тисяч глядачів. Її вартість – 100 млн грн. У стадіону буде унікальна система підігріву (для двох полів 2 котла на вугіллі і деревині), яка дозволить не пошкоджувати газон взимку.

  • Цього року, за планами, стадіон в Петрово повинні ввести в експлуатацію.
  • Зараз "Інгулець" йде на третьому місці в турнірній таблиці Першої ліги з 2-очковим відставанням від лідера.
  • У минулому році "Інгулець" грав у фіналу Кубка України з "Шахтарем" (0:4).

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Карантин в Україні 2020 Футбол Новини Спорту Спорт
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