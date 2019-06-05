Сенсаційний "Інгулець" хоче посилитися футболістами "Шахтаря" та екс-гравцями "Динамо"

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Владислав Калітвінцев
Владислав Калітвінцев / Фото з відкритих джерел

Фіналіст Кубка України сезону 2018/19 "Інгулець" планує серйозно попрацювати на трансферному ринку, підписавши 3-4 гравця з досвідом виступів у Прем'єр-лізі.

Як повідомляє Footboom, петровський клуб хоче бачити в своїх рядах півзахисника "Десни" Андрія Богданова і хавбека "Арсенала-Київ" Владислава Калітвінцева. Обидва є екс-гравцями "Динамо".

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Також президент "Інгульця" Олександр Поворознюк заявив, що в клубі можуть з'явитися три футболісти "Шахтаря".

"Скоро ви про все дізнаєтесь і будете здивовані! Плануємо дуже серйозне підсилення. Навіть, не виключаю, що в "Інгульці" будуть три гравці із "Шахтаря", – сказав він.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Богданов провів за "Десну" 13 поєдинків, забивши 1 м'яч. Що стосується Калітвінцева, то 26-річний гравець "канонірів" 11 разів з'являвся на полі. В його активі 1 гол і 1 результативна передача. 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Шахтар
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