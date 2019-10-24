Сент-Етьєн – Олександрія: анонс матчу ліги Європи

"Олександрія" готується зіграти третій матч групового етапу Ліги Європи. Цього разу їх суперник – французький "Сент-Етьєн". Матч відбудеться у Франції в четвер, 24 жовтня. Все, що варто знати про цей матч – в матеріалі Спорт24.

Сент-Етьєн – Олександрія. Головне

Що: матч групового етапу ліги Європи

Де: стадіон "Жоффруа Гішар", Сент-Етьєн, Франція

Коли: четвер, 24 жовтня, початок о 19:55

Трансляція: телеканал "Футбол 2", сервіс Oll.tv, текстова трансляція на сайті Спорт24

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Чим важливий цей матч

"Олександрія" та "Сент-Етьєн" зберігають шанси на вихід у раунд плей-офф Ліги Європи. Але обом командам треба перемагати у цьому матчі. Перед тим обидва клуби набрали лише по одному балу – "Олександрія" зіграла внічию з "Гентом", а "Сент-Етьєн" – з "Вольфсбургом". В інших матчах обидва клуби програли. Тож перемога в цій грі 24 жовтня залишить одну з команд "у грі".

Напередодні гри

"Олександрія" перед матчем у Франції зіштовхнулася з негараздами. Однак вони не футбольні. Через туман в Києві, команда не зуміла вчасно вилетіти до Сент-Етьєна. Головний тренер олександрійців Володимир Шаран згодом жалівся, що очікування в аеропорті негативно вплинуло на стан футболістів.

Из-за сильного тумана в аэропорту "Борисполь" наш рейс задерживается pic.twitter.com/7ShxK4YEGS — ФК ”Александрия” (@FCO1948) October 23, 2019

Що варто знати про "Сент-Етьєн"

Французька команда доволі нестабільна. Вона цей сезон розпочала вкрай невдало. Через це у відставку був відправлений головний тренер Гіслен Прінтан. Його місце зайняв Клод Пюель. І справи в "зелено-білих" пішли вверх – три поспіль перемоги у чемпіонаті. Та варто відзначити, що вони були здобуті з мінімальним рахунком.

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Та й загалом "Сент-Етьєн" – не та команда, яка багато забиває. А з приходом нового наставника, команда зробила ставку на надійну гру в захисті.

А як справи в "Олександрії"?

"Олександрія" на фоні суперника виглядає більш цілісно. Але це не означає, що більш якісно. Там, команда мала хорошу серію у чемпіонаті, поки не програла "Динамо". Та варто відзначити, що "Олександрія" пропускає. Тож навіть на четвертому місці в УПЛ має лише +1 в різниці забитих-пропущених голів.

Шаран: "Да, по стоимости состава среди команд ЛЕ мы - третьи снизу. Но по двум предыдущим матчам, несмотря на нехватку мастерства, в плане организации игры, по самоотдаче, по амбициозности я остался доволен нашим коллективом"

: Transfermarkt pic.twitter.com/54SlAhUMkm — ФК ”Александрия” (@FCO1948) October 23, 2019

Очікування

Матч буде важким. Особливо для "Олександрії". В української команди немає необхідного єврокубкового досвіду, щоб на рівних грати на виїзді проти "Сент-Етьєна". Натомість французька команда вийшла з крутого піке, в яке потрапила на початку, і найшла свою гру. Тож питання, що зуміє цьому протиставити Володимир Шаран.