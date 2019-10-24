Сент-Етьєн – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Сент-Етьєн – Олександрія: дивитися онлайн матч 24 жовтня 2019
Сент-Етьєн – Олександрія онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

"Олександрія" грає на виїзді проти французького "Сент-Етьєна". Початок матчу о 19:55 в четвер, 24 жовтня.

Для обох це буде вирішальний матч. Лише перемога дасть можливість сподіватися на боротьбу за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Поки в обох команд по одному набраному балу після двох зіграних матчів. У їх конкурентів – по чотири очки.

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Це буде перший матч між цими командами в історії. Через два тижні вони проведуть гру в Україні. Матч у Львові (саме тут грає матчі Ліги Європи "Олександрія") запланований на 7 листопада. Початок о 22:00.

Матч "Сент-Етьєн" – "Олександрія" 24 жовтня розпочнеться о 19:55. Трансляція на каналі "Футбол 2".

При цьому букмекери вважать саме французьку команду фаворитом цього матчу. Команді вдалося вийти з кризи, в яку вона потрапила на початку сезону. Все завдяки новому тренеру – Клоду Пюелю.

До слова: Сент-Етьєн – Олександрія: що прогнозують букмекери на матч Ліги Європи

Онлайн-трансляція матчу "Сент-Етьєн" – "Олександрія"

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи ФК Олександрія
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