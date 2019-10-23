Сент-Етьєн – Олександрія: що прогнозують букмекери на матч Ліги Європи

"Олександрія" зіграє третій матч Ліги Європи. Цього разу в гостях проти французького "Сент-Етьєна". Матч відбудеться в четвер, 24 жовтня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Сент-Етьєн – Олександрія. Прогноз

Цей матч буде важким для "Олександрії". Попри те, що команда має стільки ж очок, як і "Сент-Етьєн" – по одному балу. Але цей матч відбудеться у Франції.

До слова: "Олександрія" не змогла вилетіти на матч Ліги Європи через туман в Києві

Також варто відзначити, що "Сент-Етьєн" не надто вдало розпочав сезон, однак останні чотири матчі не програє – три перемоги у чемпіонаті Франції та нічия у Лізі Європи – вдома проти "Вольфсбурга".

На стороні "Олександрії" може бути той факт, що їх суперник забиває не так і багато голів – лише 12 голів у цьому сезоні. Тож очки команда може здобути, якщо надійно зіграє у захисті.

Матч "Сент-Етьєн" – "Олександрія" відбудеться в четвер, 24 жовтня. Початок матчу о 19:55.

Що прогнозують букмекери на матч "Сент-Етьєн" – "Олександрія"

Нічого доброго для "Олександрії". Коефіцієнт на їх перемогу коливається від 7,5 до 8,25. Натомість перемога "Сент-Етьєна" оцінена в 1,44-1,50. Нічия у матчі – 4,10-4,50.