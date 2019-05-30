"Сент-Луїс" в овертаймі зрівняв рахунок у фінальній серії Кубка Стенлі: відео

"Сент-Луїс" в овертаймі обіграв "Бостон" у другому матчі фіналу Кубка Стенлі з рахунком 3:2.

"Бостон" – "Сент-Луїс" 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Рахунок в серії: 1:1

Перший матч: "Бостон" переміг "Сент-Луїс" у першому матчі фінальної серії Кубка Стенлі: відео

Найяскравішим у другому матчі серії вийшов перший період, в якому на двох команди закинули чотири шайби і закінчили його з рахунком 2:2.

Спершу Койл вивів "Брюїнз" вперед в більшості, але "Блюзмени" відігралися зусиллями Бортуццо. Потім за "Бостон" закинув Нордстрем, а гості через кілька хвилин відновили паритет завдяки шайбі Тарасенка.

Другий і третій періоди матчу пройшли без голів, а в овертаймі на п'ятій хвилині додаткового часу результат зустрічі вирішила шайба Гуннарссона – 3:2.

В історії "Блюз" це перша перемога у фінальній серії Кубка Стенлі за 14 матчів.

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