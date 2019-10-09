Сенцов та інші звільнені полонені відвідають матч збірної України з Португалією

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що матч Україна – Португалія відвідає Олег Сенцов та інші звільнені з російського полону українці.

На своїй сторінці у фейсбуці Павелко написав, що зустрівся із Сенцовим у Будинку футболу й запросив його на гру збірної України в Києві. "Синьо-жовті" зіграють проти Португалії 14-го жовтня на НСК "Олімпійському".

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Велика честь приймати такого гостя в Будинку футболу, поспілкуватися і, користуючись нагодою, запросити його разом з іншими звільненими полоненими на матч Україна – Португалія, який відбудеться в День захисника України, 14 жовтня, на НСК "Олімпійський",

– написав Павелко.

Павелко нагадав, що збірна України присвятила Сенцову та всім звільненим полоненим перемогу над Литвою у рамках відбору Євро-2020.

Тепер Герой України, хоробрістю та нескореністю якого захоплюється весь світ, зможе відповісти збірній своєю підтримкою у вирішальному поєдинку з чемпіоном Європи. Зробити це він може одягнувши унікальну вишиванку, яку отримав сьогодні на добру згадку про нашу зустріч,

– додав президент УАФ.

Сенцов та інші звільнені полонені зможуть переглянути поєдинок у компанії легенд футболу Олега Блохіна й Ігоря Бєланова.

До матчу проти Португалії українська збірна проведе ще один матч кваліфікації Євро-2020. У п'ятницю, 11-го жовтня, команда Шевченка у Харкові зустрінеться з Литвою.

Що відомо про полон і звільнення Олега Сенцова?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією . РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.



Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу