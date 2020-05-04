Сепаратист в команді: промоутера Усика закликали вигнати тренера, який виступав на чемпіонаті РФ

Український боксер Іван Редкач звернувся до промоутера Олександра Красюка. Він закликає Красюка, який співпрацює з Олександром Усиком, вигнати з команди тренера Сергія Лапіна.

Редкач звернувся до промоутера Олександра Красюка у фейсбуці. Іван звинувачує Лапіна у наявності паспорту громадянина Росії.

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"Доброго ранку, Саша! Скажи, будь ласка, як ти міг допустити сепаратиста в команду Саші Усика, він же як маріонетка – і нашим, і вашим, де треба – українець, де потрібно – російський, при цьому тягне прикол і обзиває "шкапою" або "тупим" самого Віталія Володимировича Кличко – легенду світового боксу, ікону боксу і чинного мера Києва. Прийми заходи, щоб покинув територію країни цей психолог-тренер", – написав Редкач.



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Що відомо про Редкача? 33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі. Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Раніше Лапін спростував наявність російського паспорта та надав виданню Xsport копії особистих документів.

На його думку, Редкач намагається пропіаритися на імені Олександра Усика.

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У відповідь Редкач опублікував відео, де Лапін виступає на чемпіонаті Росії по боксу, але пізніше видалив пост.

Зазначимо, що Лапін міг виступати на чемпіонаті Росії з українським паспортом, якби змагання були "відкритими".

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