24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Сепаратист в команді: промоутера Усика закликали вигнати тренера, який виступав на чемпіонаті РФ

- Читать новость на русском
Іван Редкач
Іван Редкач / instagram.com/ivan_redkach_11

Український боксер Іван Редкач звернувся до промоутера Олександра Красюка. Він закликає Красюка, який співпрацює з Олександром Усиком, вигнати з команди тренера Сергія Лапіна.

Редкач звернувся до промоутера Олександра Красюка у фейсбуці. Іван звинувачує Лапіна у наявності паспорту громадянина Росії.

До теми Відомий боксер звинуватив тренера Усика в наявності російського паспорта: деталі скандалу

"Доброго ранку, Саша! Скажи, будь ласка, як ти міг допустити сепаратиста в команду Саші Усика, він же як маріонетка – і нашим, і вашим, де треба – українець, де потрібно – російський, при цьому тягне прикол і обзиває "шкапою" або "тупим" самого Віталія Володимировича Кличко – легенду світового боксу, ікону боксу і чинного мера Києва. Прийми заходи, щоб покинув територію країни цей психолог-тренер", – написав Редкач.


Скриншот

Що відомо про Редкача? 33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі. Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

Раніше Лапін спростував наявність російського паспорта та надав виданню Xsport копії особистих документів.

На його думку, Редкач намагається пропіаритися на імені Олександра Усика.

Читайте також Тренер Усика програв на чемпіонаті Росії: відомий боксер звинувачує його у наявності паспорта РФ

У відповідь Редкач опублікував відео, де Лапін виступає на чемпіонаті Росії по боксу, але пізніше видалив пост.

Зазначимо, що Лапін міг виступати на чемпіонаті Росії з українським паспортом, якби змагання були "відкритими".

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Іван Редкач Олександр Усик Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Мудрик зачарував черговим технічним трюком: відео
3 травня , 17:56 Мудрик зачарував черговим технічним трюком: відео
Михайло Гема
Відомий експерт розповів, чому Кличко відновить кар'єру боксера
3 травня , 16:21 Відомий експерт розповів, чому Кличко відновить кар'єру боксера
Михайло Гема