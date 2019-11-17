Сербія – Україна: стартові склади команд на заключний матч відбору до Євро-2020

370 Читать новость на русском
Сербія – Україна стартові склади

17 листопада збірна Сербії на домашньому полі прийме Україну в рамках заключного раунду відбіркового етапу на чемпіонат Європи 2020 року. Команди вже оголосили стартовий склад на поєдинок.

Зазначимо, що з українських футболістів, які готувалися до поєдинку, до заявки не потрапили Дмитро Іванісеня та Мар’ян Швед.

Дізнайтеся: Сербія – Україна: де дивитися онлайн матч відбору на Євро-2020

Україна: П'ятов – Миколенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Маліновський, Коваленко – Циганков, Ярмоленко – Яремчук.

Запасні: Паньків, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Бєсєдін, Шепєлєв, Буяльський, Шахов, Безус, Болбат, Лунін.

Сербія: Райковіч – Нікола Максімовіч, Міленковіч, Коларов, Родіч – Гудель, Неманья Максімовіч – Тадіч, Льяїч. Радоньїч – Мітровіч.

Нагадаємо, що матч Сербія – Україна відбудеться в неділю, 17 листопада. Початок матчу о 16:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Принизлива поразка Росії та інші результати матчів кваліфікації Євро-2020 16 листопада: відео
сьогодні
4155
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Сербія – Україна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
сьогодні 17:00 Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
Юрій Семенюк 1296
З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор
сьогодні 16:56 З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор
Вісент Луїс 427
Лень набрав 5 очок в матчі з "Кліпперс" – суперники здобули найбільшу перемогу в історії клубу
сьогодні 11:26 Лень набрав 5 очок в матчі з "Кліпперс" – суперники здобули найбільшу перемогу в історії клубу
Вісент Луїс 36
Принизлива поразка Росії та інші результати матчів кваліфікації Євро-2020 16 листопада: відео
сьогодні 10:38 Принизлива поразка Росії та інші результати матчів кваліфікації Євро-2020 16 листопада: відео
Юрій Семенюк 4155
Євро-2020: Німеччина, Нідерланди та ще 14 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
сьогодні 00:40 Євро-2020: Німеччина, Нідерланди та ще 14 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
Михайло Гема 6817
Новини
Більше новин
Залиште відгук