Сербія – Україна: стартові склади команд на заключний матч відбору до Євро-2020
17 листопада збірна Сербії на домашньому полі прийме Україну в рамках заключного раунду відбіркового етапу на чемпіонат Європи 2020 року. Команди вже оголосили стартовий склад на поєдинок.
Зазначимо, що з українських футболістів, які готувалися до поєдинку, до заявки не потрапили Дмитро Іванісеня та Мар’ян Швед.
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Україна: П'ятов – Миколенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Маліновський, Коваленко – Циганков, Ярмоленко – Яремчук.
Запасні: Паньків, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Бєсєдін, Шепєлєв, Буяльський, Шахов, Безус, Болбат, Лунін.
Сербія: Райковіч – Нікола Максімовіч, Міленковіч, Коларов, Родіч – Гудель, Неманья Максімовіч – Тадіч, Льяїч. Радоньїч – Мітровіч.
Нагадаємо, що матч Сербія – Україна відбудеться в неділю, 17 листопада. Початок матчу о 16:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.