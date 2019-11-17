Сербія – Україна: стартові склади команд на заключний матч відбору до Євро-2020

17 листопада збірна Сербії на домашньому полі прийме Україну в рамках заключного раунду відбіркового етапу на чемпіонат Європи 2020 року. Команди вже оголосили стартовий склад на поєдинок.

Зазначимо, що з українських футболістів, які готувалися до поєдинку, до заявки не потрапили Дмитро Іванісеня та Мар’ян Швед. Дізнайтеся: Сербія – Україна: де дивитися онлайн матч відбору на Євро-2020 Україна: П'ятов – Миколенко, Кривцов, Матвієнко, Караваєв, Сидорчук, Маліновський, Коваленко – Циганков, Ярмоленко – Яремчук. Запасні: Паньків, Соболь, Пластун, Шабанов, Коноплянка, Бєсєдін, Шепєлєв, Буяльський, Шахов, Безус, Болбат, Лунін. Сербія: Райковіч – Нікола Максімовіч, Міленковіч, Коларов, Родіч – Гудель, Неманья Максімовіч – Тадіч, Льяїч. Радоньїч – Мітровіч. Нагадаємо, що матч Сербія – Україна відбудеться в неділю, 17 листопада. Початок матчу о 16:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.