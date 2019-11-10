Сербія оголосила склад на матч проти України, форвард "Реалу" не потрапив у заявку

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Сербія оголосила склад на матч проти України, форвард "Реалу" не потрапив у заявку

Наставник збірної Сербії Любиша Тумбакович оголосив список футболістів, які будуть готуватися до відбірних поєдинків Євро-2020 проти Люксембургу та України (14 та 17 листопада відповідно).

Тренер викликав на майбутній навчально-тренувальний збір на базі збірної Сербії в Старій Пазові 27 гравців. Варто відзначити, що у цій заявці не знайшлося місце для нападника мадридського "Реалу" Луки Йовіча.

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Склад збірної Сербії

Воротарі: Марко Дмитрович ("Ейбар", Іспанія), Предраг Райкович ("Реймс", Франція), Еміл Роцков ("Войводина").

Захисники: Неманья Мілетич ("Партизан"), Марко Гобелич, Неманья Мілунович, Мілан Родич (усі – "Црвена Звезда"), Нікола Міленкович ("Фіорентина", Італія), Нікола Максимович ("Наполі", Італія), Урош Спахич ("Краснодар", Росія), Александар Коларов ("Рома", Італія), Филип Младенович ("Лехія", Польща).

Півзахисники: Лука Мілівоєвич ("Крістал Пелас", Англія), Саша Лукич ("Торіно", Італія), Неманья Максимович ("Хетафе", Іспанія), Неманья Гудель ("Севілья", Іспанія), Неманья Радоньїч ("Марсель", Франція), Душан Тадич ("Аякс", Нідерланди), Адем Льяїч ("Бешикташ", Туреччина), Сергій Мілінкович-Савич ("Лаціо", Італія), Міят Гачинович, Филип Костич (обидва – "Айнтрахт", Німеччина), Филип Джуричич ("Сассуоло", Італія).

Нападники: Александар Мітрович ("Фулхем", Англія), Андрія Павлович (АПОЕЛ, Кіпр), Мілан Павков ("Црвена Звезда"), Джордже Деспотович ("Оренбург", Росія).

Нагадаємо, що збірна Сербії зіграє відбірні поєдинки Євро-2020 із Люксембургом (14 листопада) та Україною (17 листопада). Обидва матчі відбудуться в Белграді.

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Збірна України гарантувала собі вихід на Євро-2020 з першого місця. Натомість серби поки йдуть на третій позиції, відстаючи від збірної Португалії на одне очко. Обом командам у цьому матчі треба перемагати. Сербам – щоб зберегти шанси потрапити на Євро-2020 (за умови, що португальці втратять очки в матчі з Литвою чи Люксембургом). Українцям – щоб гарантувати собі потрапляння у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
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