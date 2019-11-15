Сербія перемогла Люксембург, "динамівець" Родрігеш забив гол

Збірні Сербії та Люксембургу зіграли матч кваліфікації Євро-2020. Перемогу у цьому матчі здобули господарі.

Сербія – Люксембург 3:2

Голи: Мітровіч, 11, 43, Радонич, 70 – Родрігеш, 54, Турпель, 75

Сербам потрібно було перемагати у цьому матчі, щоб зберігати шанси на вихід на Євро-2020. При цьому робити це довелося за порожніх трибун.

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Першим у матчі відзначився Мітровіч. Він пробив головою після навісу від Тадіча, відкривши рахунок у матчі на 11-й хвилині. Згодом він мав ще декілька шансів (як і до цього), але реалізував лише один – незадовго де перерви за допомогою рикошету подвоївши рахунок у матчі.

Люксембург у першому таймі мав обмаль моментів. Хоча гості могли зрівняти рахунок після удару Олів'є Тілля всередині першого тайму. Однак сербів врятувала стійка.

У другому таймі господарі продовжували натиск на ворота Моріса. Але дещо неочікувано забили гравці збірної Люксембургу. Відзначився гравець київського "Динамо" Жерсон Родрігеш.

Лише за 15 хвилин серби знову збільшили перевагу у рахунку до двох голів – відзначився Радонич. Та за п'ять хвилин різниця знову була мінімальна.

Та сербам вдалося втримати переможний рахунок. Команда набрала 13 очок та залишилася на третій сходинці в групі B. Команда відстає від другої Португалії яка у паралельному матчі розгромила Литву, на одне очко.

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Наступний матч збірна Сербії проведе проти України в неділю, 17 листопада. Початок матчу о 16:00. Сербам треба перемагати та сподіватися, що португальці не зможуть перемогти Люксембург. Однак і українцям треба не програти сербам, щоб потрапити у перший кошик при жеребкуванні Євро-2020.