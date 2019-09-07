Сербія – Португалія: де дивитися онлайн матч Євро-2020

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Сербія – Португалія: де дивитися онлайн матч 7 вересня – Євро 2020
Сербія – Португалія: де дивитися онлайн матч Євро-2020 / twitter.com/selecaoportugal

Збірні Сербії та Португалії, які протистоять Україні у кваліфікації Євро-2020, проведуть очну гру. Переглянути поєдинок 7-го вересня в Україні можна по телебаченню та онлайн.

Трансляцію матчів кваліфікації Євро-2020 в Україні здійснюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на другому й буде показано матч Сербія – Португалія в прямому ефірі.

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Початок трансляції гри в Белграді о 21:35. Поєдинок Німеччина – Нідерланди розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн Сербія – Португалія можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Сербія та Португалія вже встигли провести один очний поєдинок в рамках відбіркового циклу. У Лісабоні команди розійшлися миром (1:1).

Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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