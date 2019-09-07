Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів: відео

Конкуренти збірної України у відборі Євро-2020 Сербія та Португалія провели другий очний матч. У Белграді португальці зуміли досягти позитивного результату, спокійно перемігши сербів.

Сербія – Португалія 2:4

Голи: Міленковіч, 68, Мітровіч, 85 – Карвалью, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Сілва, 86

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Поєдинок у Белграді більш агресивно розпочали серби. На перших хвилинах відкривати рахунок міг Тадіч, проте пробив у руки воротаря. Після цього гості забрала ініціативу: Португалія безуспішно позиційно атакувала. Хороший шанс забити мали гості на 38 хвилині. Дарко Лазович зробив непогану передачу, після якої Олександр Коларов завдав удар у лівий кут воріт. Але м'яч пролетів повз.

"Європейські бразильці" відповіли на цей випад сербів голом. Після подачі у штрафний воротар Сербії невдало зіграв на виході. Карвалью цим скористався й переправив м'яч у сітку воріт.

Сербія – Португалія відео кращих моментів першого тайму

Після перерви закріпити перевагою своєї команди міг Роналду. Кріштіану небезпечно виконав штрафний, та м'яч розминувся зі стійкою воріт Дмітровича. Зарядженість чинних чемпіонів Європи призвела до другого голу. Гедеш прийняв м'яч поблизу штрафного сербів, "посадив" оборонців на п'яту точку й елегантно переграв воротаря – 2:0.

Пропущений гол змусив Сербію більше думати про атаку, що не скажеш про гостей: Португалія сіла в оборону й вичікувала шансу контратакувати. На 68 хвилині інтригу повернув Міленковіч. Футболіст "Фіорентини" засмутив зіркових гостей точним ударом після кутового – 1:2.

Португалія намагалася "засушити" гру завдяки тотальному володінню й це їм вдалося. Сербія без м'яча виглядала надзвичайно погано й ніяк не могла своїм кволим пресингом його відібрати. І на 80 хвилині гості відновили перевагу у два голи. Бернарду Сілва вивів на ударну позицію Роналду. Зірковий форвард своїм шансом скористався без проблем. Заради справедливості слід зазначити, що Кріштіану був у положенні поза грою, але гол не скасували.

Гарячі балканці не здавалися й наприкінці матчу провели зразкову контратаку. Тадіч вивів на ударну позицію Мітровіча, той розрядив свою гармату – 2:3. Та вже через мить Португалія знову засмутила сербів. Сілва отримав м'яч у штрафному сербів і пробив точно в кут. Серби вже не встигли відігратися.

Завдяки цій перемозі Португалія вийшла на другу позицію у групі B, де виступає Україна. Наша збірна за 5 матчів набрала 13 очок. Шанси сербів на вихід з групи стали досить примарними.